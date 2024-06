Lionel Messi vient hanter Cristiano Ronaldo pendant l’Euro ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Guyot

Avant la rencontre Portugal - République Tchèque prévue ce mardi, un joueur tchèque a adressé un message à Cristiano Ronaldo. De quoi chauffer la légende du Real Madrid.

Ce mardi 18 juin, les dernières équipes qui ne sont pas encore entrées en lice dans l’Euro font leur apparition. A 18h, une rencontre entre la Turquie et la Géorgie a lieu tandis que quelques heures plus tard, à 21h, le Portugal, qui fait figure d’outsider dans cette compétition, défie la République Tchèque à Leipzig et va tenter de démarrer son tournoi par une victoire à l’instar de plusieurs favoris comme la France, l’Angleterre, l’Espagne ou encore l’Allemagne. A quelques heures du coup d’envoi, Cristiano Ronaldo, qui est toujours la star de son pays et qui dispute à 39 ans sa sixième phase finale dans un Euro, a été gentiment chambré par un joueur de la Tchéquie présent en conférence de presse et qui a déclaré sa flamme à Lionel Messi.

Un joueur encense... Messi

Mojmir Chytil, attaquant du Slavia Prague, s’est ainsi amusé du quintuple Ballon d’Or en prenant position dans le débat de la rivalité qui l’oppose à Lionel Messi : « J’ai toujours été pro-Messi. Ronaldo a eu une carrière exceptionnelle, l’une des meilleures de tous les temps. J’ai vraiment hâte de disputer ce match et peut-être qu’on pourra lui donner un goût amer », a-t-il malgré tout conclu en conférence de presse. Attention malgré tout, car CR7 a déjà fait mal à la République Tchèque par le passé. En quart de finale de l’édition 2012, l’ancienne gloire du Real Madrid avait mis fin aux espoirs de toute une nation en inscrivant le seul but de la rencontre à dix minutes de la fin. Si ces paroles parviennent jusqu’aux oreilles de Ronaldo, l’histoire pourrait bel et bien se répéter.