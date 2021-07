L1 : Gameiro revient en France, il a tranché

Dans : RCSA.

Annoncé comme proche de l'Olympique de Marseille, Kevin Gameiro va bien revenir en Ligue 1, mais ce sera finalement à Strasbourg où il signera jusqu'en 2023 après avoir passé sa visite médicale.

Libre puisqu’il n’a pas été prolongé par Valence, Kevin Gameiro a décidé de revenir en Ligue 1, et il y a quelques semaines l’attaquant de 34 ans était à deux doigts de signer à l’Olympique de Marseille. Convaincu par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli de rejoindre l’OM, il avait donné son feu vert avant finalement de faire volte-face compte tenu d’une campagne de dénigrement menée sur les réseaux sociaux par des supporters phocéens qui lui reprochaient son passage et ses propos sur le Paris Saint-Germain. Depuis, Kevin Gameiro avait reçu d’autres offres, mais il n’avait pas encore tranché concernant l'avenir de sa carrière.

Cependant, c’est désormais le cas puisque L’Equipe annonce que l’attaquant va s’engager dans les prochains jours avec le RC Strasbourg, là où tout a commencé pour Kevin Gameiro avant qu’il ne quitte le club alsacien pour Lorient en 2008. On connaît la suite de sa carrière. Désormais entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan a validé ce dossier qui va se concrétiser rapidement, l'ancien coach rennais ayant reconnu qu'il attendait encore 4 ou 5 joueurs pour compléter son effectif. En effet, selon AlsaSports, Kevin Gameiro devait passer sa visite médicale ce samedi, mais elle a finalement été repoussée à lundi. Si les résultats sont bons, et il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, alors l’attaquant français signera en début de semaine prochaine un contrat de deux ans avec le RC Strasbourg.