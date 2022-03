L’ASSE lance l’opération Khazri en urgence

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Capitaine des Verts cette saison, Wahbi Khazri ne sait pas s’il sera toujours un joueur de l’ASSE la saison prochaine.

Et pour cause, l’international tunisien de 31 ans sera en fin de contrat au mois de juin. Pour l’heure, le flou règne autour de l’avenir de Wahbi Khazri mais à en croire les informations relayées par Calcio Mercato, les dirigeants de Saint-Etienne souhaitent mettre au clair cette situation au plus vite. En effet, le média italien affirme que la priorité des dirigeants de l’ASSE, Loïc Perrin et Pascal Dupraz en tête, est de ficeler la prolongation de contrat de Wahbi Khazri. Auteur de 9 buts et 1 passe décisive cette saison malgré quelques pépins physiques et une absence d’un mois pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Wahbi Khazri est sans conteste l’homme fort de Saint-Etienne dans le secteur offensif.

Saint-Etienne veut prolonger Khazri

Courtisé par plusieurs clubs à l’étranger, Wahbi Khazri devrait recevoir dans les prochaines semaines une offre de prolongation de contrat de la part de l’ASSE, qui aimerait néanmoins assurer son maintien avant de bouger sur le front du mercato. Les bons résultats obtenus ces dernières semaines laisse entrevoir un avenir en Ligue 1 pour les Verts, ce qui a de bonnes chances de débloquer le dossier du Tunisien de 31 ans. Il restera ensuite à savoir si de son côté, le joueur, à Saint-Etienne depuis juillet 2018, souhaitera poursuivre sa carrière chez les Verts. Absent en raison d’une blessure à la cheville lors des derniers matchs, Khazri devrait par ailleurs faire son retour à l’occasion du match de vendredi soir sur la pelouse de Lille. Un rendez-vous, une nouvelle fois crucial pour Saint-Etienne dans la course au maintien. Vainqueur de Metz le week-end dernier, les hommes de Pascal Dupraz ont pris de l’air en remontant à la 17e place du classement. Mais leur avance sur Metz, actuel 19e, n’est que de trois points.