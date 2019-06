ASSE : Vendre Saliba ou pas ? La réponse vaut des millions d'euros !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Cela avait été un sujet de crispation en toute fin de saison du côté de l'AS Saint-Etienne, William Saliba, LA découverte de la saison du côté des Verts, lequel du haut de ses 18 ans s'est imposé dans la défense de l'ASSE. Malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2023, signée en avril dernier, William Saliba semblait être sur le départ, c'est du moins ce qu'il se disait dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, un choix qui aurait fait douter Jean-Louis Gasset et a peut-être contribué au départ à la retraite de ce dernier. Ce dimanche, dans Le Progrès, on pense toujours que Saliba peut partir, mais avec peut-être une solution hybride.

« Qu’adviendra-t-il de William Saliba ? Véritable révélation, le jeune homme de 18 ans attire les convoitises. Il est surtout la plus grosse valeur marchande du club. Sera-t-il vendu dès cet été avant d’être prêté aux Verts ? L’ASSE espère, en tout cas, qu’une somme rondelette sera proposée », explique le quotidien régional, qui pense donc que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne s'opposeront pas au départ du jeune défenseur pour peu que le chèque soit conséquent, ou que le club acheteur soit prêt à laisser William Saliba un an de plus à l'AS Saint-Etienne. Pour avoir les deux en même temps, ce sera forcément plus compliqué.