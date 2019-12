ASSE : Un joueur d'expérience, l'objectif N°1 du mercato !

Dans : ASSE.

Il y a quelques jours, Claude Puel tuait le suspense au sujet du mercato de l’AS Saint-Etienne, indiquant que, sauf surprise, il n’y aurait pas de recrue en janvier.

Une nouvelle regrettable aux yeux des supporters stéphanois, lesquels estiment que l’effectif actuel doit être renforcé pour grimper au classement. Et ce n’est certainement pas Robert Herbin qui va dire le contraire. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien entraîneur de Saint-Etienne a estimé que l’équipe à la disposition de Claude Puel était bien trop tendre et manquait de leadership. Si Roland Romeyer et Bernard Caïazzo entendent le Sphinx, ils savent donc de quelle manière axer leurs recherches.

Il faut de l'expérience à l'ASSE

« C’est bien dommage d’avoir été battus à Strasbourg alors qu’il y avait la possibilité de faire mieux. C’est évident sur cette première moitié de saison : on n’a pas encore suffisamment de maturité. Cette équipe a besoin de joueurs qui donnent le ton. J’ai l’impression qu’elle n’a pas encore trouvé les quelques joueurs qui ont la maîtrise et qui sont capables d’emmener le groupe naturellement » a commenté Robert Herbin, intimement convaincu que Saint-Etienne a besoin de joueurs à fort tempérament pour redresser la barre lors de la seconde partie de saison. Reste que pour recruter, les Verts devront vendre car leur effectif est déjà pléthorique. Un constat d’autant plus valable qu’en janvier, les hommes de Claude Puel ne disputeront plus l’Europa League. L’équation n’est pas simple à résoudre…