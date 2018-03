ASSE : Subotic est bluffé par la trouvaille tactique de Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Grâce à l’arrivée de Neven Subotic cet hiver, l’AS Saint-Etienne possède une charnière centrale beaucoup plus compétitive.

Les Verts ont enfin trouvé un défenseur central de haut niveau pour accompagner le capitaine Loïc Perrin. De quoi rassurer l’entraîneur Jean-Louis Gasset qui a apporté un petit changement non négligeable dans sa charnière. En effet, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, buteur à Rennes (1-1) samedi, évolue désormais en tant que défenseur axial gauche.

« Le coach a eu un flash, a expliqué le Serbe sur France Bleu. Loïc et moi on a pas mal d’expérience sur chaque position en défense, ça ne nous pose pas de problème de changer. On se sent bien où que ce soit. Contre Rennes on a tous les deux fait un bon match en gagnant nos duels et en embêtant l’adversaire mais on a malheureusement pris ce but à la fin qui gâche nos efforts. Le flash, la décision du coach a bien fonctionné finalement ! »

Le regain de forme de Subotic

« Ces derniers mois et dernières semaines je suis de nouveau au top de ma forme que ce soit physiquement ou mentalement. Je continue de l’être et c’est important de le montrer sur le terrain, je dois montrer l’exemple, a confié Subotic. Pour un défenseur c’est compliqué avec tous ces duels à jouer, il faut toujours être attentif. Mais marquer un but ça permet de se montrer et de soulager l’équipe. C’est aussi important, donc forcément je suis content et j’espère que nous allons gagner ce week-end ! » Après trois matchs nuls consécutifs en L1, l’ASSE doit retrouver le goût de la victoire face à Guingamp dimanche (17h).