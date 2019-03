ASSE : Selnaes n'était pas classe, la ville de St-Etienne fait pire !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans une interview récente, Ole Selnaes s'en était pris à la ville de Saint-Etienne, l'ancien milieu de terrain norvégien des Verts, désormais parti en Chine, affirmant qu'il s'était ennuyé fermement dans une cité du Forez qu'il estimait très peu animée et intéressante. Des propos pas très corrects de la part d'Ole Selnaes, mais qui pouvaient être mis sur le compte du dépit amoureux. Cependant, du côté des élus de Saint-Etienne, on n'a pas pris la chose avec philosophie, et via son compte officiel Twitter et en français, la ville a répondu à l'ancien joueur de l'ASSE. Et le moins que l'on puisse dire est que cette réponse n'est pas à la hauteur et surtout plutôt très vexante pour les footballeurs.

« Mille pardons Selnaes de ne pas avoir été une ville suffisamment grande et distrayante ! À Saint-Etienne les événements sont un peu + évolués que ceux attendus par certains footballeurs comme la Biennale internationale Design ! Hâte de vous voir @EuropaLeague @ChampionsLeague... », a en effet riposté Saint-Etienne, voulant visiblement surfer sur la vague de mécontentement provoqué sur les réseaux sociaux par Ole Selnaes. Sauf que parfois le remède est pire que le mal. Et là c'est le cas.