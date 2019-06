ASSE : Saliba dehors, Balbir veut passer à la priorité du mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Comme beaucoup d’autres pensionnaires de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a besoin de vendre avant de recruter.

Et parmi les joueurs à forte valeur marchande, le défenseur central William Saliba, notamment convoité par Arsenal, ressemble au candidat idéal pour un gros transfert. C’est aussi l’avis de Denis Balbir qui, afin de lever l’option d’achat du prêt de Timothée Kolodziejczak (5 M€), pousserait volontiers le prodige vers la sortie. « Une vente de Saliba amènera des liquidités pour recruter et pour entériner la signature de Timothée Kolodziejczak », a commenté le chroniqueur de But, avant d’envisager la deuxième étape du mercato.

« La suite du recrutement doit être de renforcer le milieu de terrain. A deux semaines de la reprise, l’entrejeu – qui est un secteur capital – paraît toujours aussi dégarni avec le seul Yann M’Vila comme titulaire potentiel, a prévenu le journaliste. Je ne m’inquiète pas encore car le mercato n’a officiellement ouvert ses portes que depuis une semaine. Dans tous les cas, il convient quand même de rester vigilant et d’accélérer les choses sur ce poste. »

Qui pour épauler M’Vila ?

« D’ici au 1er juillet, il faudrait dénicher au moins un joueur pour épauler Yann M’Vila. Au milieu, il y a besoin de repères, de créer des complémentarités, des automatismes… Il faut trouver quelqu’un pour aider à ratisser les ballons, pour être à la distribution du jeu. Jusqu’à présent, l’ASSE a pris son temps. Désormais, il ne faut plus en perdre », a conseillé le spécialiste, qui estime que le club a tardé à composer son staff.