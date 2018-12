ASSE : Saint-Etienne fait le bonheur de cet Olympique

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe.

Après huit tours de Coupe de France, tout le monde se tourne désormais vers les 32e de finale qui auront lieu début janvier, avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Tous les petits clubs rêvent de toucher le gros lot, et à ce jeu-là, l’Olympique de Strasbourg n’a pas à se plaindre. En effet, le club alsacien, qui évolue en Régional 2, soit le septième échelon national, accueillera l’AS Saint-Etienne au début de l’année 2019. Un rendez-vous qui fait le bonheur des Alsaciens, qui se pincent clairement pour y croire.

« C'est le cadeau du siècle. Saint-Etienne est club mythique. Tout le monde connait. Ca fait longtemps que j'entraine. C'est le plus beau cadeau de ma vie. J'entends encore la joie et les rires des joueurs. C'est extraordinaire. A Saint-Etienne il y a une vraie passion, un amour du foot. C'est une récompense pour ce club qui est jeune. C'est presque démesuré. On vit une belle épopée. Les joueurs m'ont dit que ce serait onze hommes contre onze hommes. Je ne sais pas encore qu'est ce qu'on va mettre en place pour les titiller », a livré Mohamed Khettab, l’entraineur de l’Olympique de Strasbourg, un club dont beaucoup de Stéphanois ont appris l’existence ce lundi soir.