ASSE : Neymar, Mbappé... Khazri sait qui est le plus fort au PSG

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

En l’absence de Cavani et de Neymar ces dernières semaines, Kylian Mbappé porte le Paris Saint-Germain sur ses épaules.

Buteur à Manchester United et à Saint-Etienne, le natif de Bondy a remis ça cette semaine contre Montpellier puis Nîmes, inscrivant au passage ses 50e et 51e but en Ligue 1 depuis le début de sa jeune carrière. De quoi s’imposer progressivement comme l’atout n°1 du club de la capitale. Mais sur le plateau du Canal Football Club, Wahbi Khazri a pris tout le monde à contre-pied en confortant Neymar dans son statut de star n°1 du PSG. Devant le sensationnel Mbappé, donc.

« Niveau talent, Mbappé est hors-normes, et ce qu’il fait est exceptionnel. Mais pour avoir joué contre le PSG, je trouve Neymar plus impressionnant. C’est mon avis. Neymar, ce qu’il fait… Il a cette capacité à décanter n’importe quel match. C’est vrai que Mbappé, avec sa vitesse, il explose tout le monde, mais Neymar a un tel talent balle au pied… Ceux qui n’aiment pas voir jouer Neymar n’aiment pas le football, tout simplement » a concédé Wahbi Khazri sur l’antenne de la chaîne cryptée, divisant les supporters du PSG à ce sujet. Après tout, pourquoi les comparer et les opposer, puisqu’ils œuvrent dans le même but : faire briller Paris en Europe.