ASSE : Malcom à moitié prix au mercato, Sainté en rêve !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après s’être offert le duo Palencia-Youssouf et en attendant Denis Bouanga, l’AS Saint-Etienne continue à s’activer pour renforcer son effectif au mercato. Et en ce début du mois de juillet, le club forézien, qui disputera l’Europa League la saison prochaine, voit les choses en grand. En effet, le Diario Sport affirme que les dirigeants stéphanois planchent actuellement sur la faisabilité d’un prêt de Malcom en provenance du FC Barcelone.

Décevant pour sa première saison en Catalogne, le Brésilien a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester en Espagne. Mais avec la probable arrivée d’Antoine Griezmann, la concurrence va s’intensifier et pour Malcom, il serait peut-être préférable de partir une saison en prêt. L’ASSE souhaite profiter de la situation et proposerait le prêt d’un an, sans option d’achat, avec prise en charge du salaire à hauteur de 50 %. Un deal avantageux pour les Verts, mais qui risque bien de ne pas convaincre grand monde à Barcelone…