ASSE : Les Verts à l'assaut d'un défenseur de l'Olympiakos !

Par Claude Dautel

Tout comme l'an passé, l'AS Saint-Etienne pense à un joueur de l'Olympiakos pour venir renforcer son effectif. Il s'agit cette fois d'Ousseynou Ba, le défenseur sénégalais.

C’est quasiment un joueur par ligne que l’ASSE veut recruter durant ce mercato d’hiver, Pascal Dupraz ayant pris rapidement conscience que la magie des mots ne suffirait pas à effacer les soucis d’une équipe qui est scotchée à la dernière place du classement de Ligue 1. Si le club du Forez va tenter des coups en relançant des joueurs dans une situation compliquée, à l’image de Joris Gnagnon qui n’est pas encore à 100% physiquement, il veut aussi miser sur des joueurs qui ont fait leurs preuves. Et selon Bernard Lions, c’est dans cette optique que les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont noué le contact avec leurs homologues grecs de l’Olympiakos afin de voir s’il était possible d’envisager le prêt d’Ousseynou Ba, défenseur central sénégalais de 26 ans, qui n’est plus un titulaire indiscutable au sein du club du Pirée. La saison passée, Sainté avait réussi à s’entendre avec l’Olympiakos pour se faire prêter Pape Cissé, et du côté de Geoffroy-Guichard, on espère renouveler cela avec Ousseynou Ba, d’autant que ce dernier ne serait pas contre revenir en France, lui qui a évolué à Ajaccio.

Ba à l'AS Saint-Étienne, ce n'est pas gagné

Cependant, le journaliste de L’Equipe précise qu’il y a un souci majeur dans cet éventuel prêt du défenseur, c’est que le remplaçant de Pape Cissé en défense, Kostas Manolas, s’est blessé alors que l’Olympiakos comptait sur lui en l’absence de Cissé pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Autrement dit, Ousseynou Ba ne sera pas autorisé à partir dès le 1er janvier, et si un accord est trouvé cela ne sera pas avant la toute fin du mercato, ce qui est forcément plutôt gênant pour l’AS Saint-Étienne qui a besoin très rapidement de joueurs supplémentaires. Autrement dit, l'affaire ne se présente pas idéalement pour Pascal Dupraz dans ce dossier.