ASSE : Larqué utilise l'OL pour dézinguer le mercato des Verts !

Après la défaite en Coupe de la Ligue et le match nul contre Toulouse en Ligue 1 ce week-end, les critiques pleuvent sur le jeu de l’AS Saint-Etienne. Il faut dire qu’Oscar Garcia, réputé pour son beau jeu et sa philosophie offensive, peine à donner une véritable identité à son équipe. À tel point que l’ASSE patine au classement malgré un bon début de saison sur le plan comptable. Ancienne légende de Geoffroy-Guichard, Jean-Michel Larqué s’est montré très critique envers le mercato de l’ASSE, principal problème de ce mauvais démarrage selon lui.

« On ne peut pas imaginer être meilleur collectivement en ayant des joueurs aussi faibles individuellement. Quand on prend le mercato d’une équipe comme Lyon : ils ont pris des joueurs non utilisés dans des grands clubs (Traoré, Diaz, Depay). Qu’a fait Saint-Etienne ? C’est épouvantable. Comment peut-on recruter autant de joueurs très moyens comme Lacroix, Gabriel Silva, Hernani, Janko ou encore Diousse ? J’arrête, car la liste est longue. Ce que je crains pour l’ASSE, c’est qu’ils privilégient des étrangers très moyens pour de jeunes internationaux espoirs français qui pourraient faire leur bonheur » a-t-il lancé sur les ondes de RMC, critiquant vivement le mercato stéphanois. Aux exemples cités par Jean-Michel Larqué pourrait également s’ajouter Loïs Diony, acheté pour près de 10ME cet été au mercato et qui n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1 cette saison. Une victoire dans le derby dimanche face à l’OL pourrait redonner du baume au cœur à tout le peuple vert. Mais en attendant, le scepticisme persiste…