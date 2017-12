ASSE : Incroyable sanction contre Ruffier ! Soderlund prend cher aussi !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Stéphane Ruffier n'avait pas compris son expulsion contre Monaco, puisque le gardien de but de l'ASSE s'était exprimé poliment auprès de l'arbitre assistant après le 3e but monégasque, même si forcément il était arrivé de manière un poil agressive, sans toutefois toucher le juge de touche. Ce rouge mis à son portier avait également provoqué la fureur de Roland Romeyer, lequel avait été à deux doigts d'entrer sur la pelouse pour dire sa vision des choses à Amaury Delerue. Heureusement pour lui, Julien Sablé, alors coach de l'ASSE, l'avait retenu.

Mais du côté de Saint-Etienne, on risque de tousser très fort ce mercredi soir. En effet, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a infligé quatre matchs de suspension à Stéphane Ruffier ! Roland Romeyer sera lui convoqué le 18 janvier pour s'expliquer suite à son pétage de plomb.

Et comme si cela ne suffisait pas, Alexander Söderlund, expulsé mercredi dernier contre Guingamp, a lui pris trois matches de suspension. Fabrice Grande, coach des gardiens de but, a lui été suspendu du banc de touche et de toutes fonctions officielles pour deux matchs pour son comportement au Roudourou.