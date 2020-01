ASSE : Hamouma a gueulé sur Puel, zéro polémique

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne s'est imposée mardi soir à Monaco en Coupe de France. Et les Verts ont fini sur les rotules, ce qui a explique un coup de chaud entre Claude Puel et un de ses joueurs.

Il est rare qu’un entraîneur évoque avec le sourire une embrouille avec un de ses joueurs, mais c’était pourtant le cas pour Claude Puel au moment de revenir sur une « engueulade » avec Romain Hamouma en fin de match à Monaco. L’ancien caennais souhaitait être remplacé, étant cramé, un vœu que n’a pas exaucé le coach de l'ASSE. Et pour cause, il ne pouvait plus le faire à cet instant de la rencontre au Stade Louis II.

Et Claude Puel d’évoquer ce coup de chaud avec Romain Hamouma. « J'apprécie beaucoup l'abnégation, la solidarité. Il y avait des joueurs qui n'avaient pas joué depuis deux mois et demi. C'est énorme dans un match de Coupe de France, en courant autant. On a quand même été privé du ballon. On a fait énormément d'efforts. Ils ont donné le maximum. Romain Hamouma m'a même engueulé parce que je ne le sortais pas. On avait utilisé tous nos remplaçants. Ce n'était pas prévu qu'il fasse tout le match. Denis Bouanga non plus. Mais le concours de circonstances, le fait de changer un défenseur à la mi-temps nous a privé d'un remplacement. On a beaucoup tiré sur les joueurs, ils ont magnifiquement répondu avec beaucoup de courage. Des fois, il n'y avait plus que la tête qui bougeait mais ils l'ont bien bougée », a confié un Claude Puel, heureux de voir que ses joueurs avaient retrouvé des qualités un peu perdues du côté de l’AS Saint-Etienne ces derniers temps.