ASSE : Gasset viré, Romeyer prêt à un coup de tonnerre ?

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Cinquième de Ligue 1 à l’issue de cette 29e journée de Ligue 1, Saint-Etienne va mieux depuis son succès obtenu à Caen samedi soir (5-0).

Une victoire qui redonne le sourire après plusieurs résultats négatifs, et qui permet aux dirigeants d’envisager une fin de saison sereine. Car selon RMC Sport, l’objectif du club est de finir dans les six premiers du championnat. Le contrat de Jean-Louis Gasset, qui expire à la fin de la saison, serait d’ailleurs automatiquement prolongé si le club forézien terminait dans le top 6 du championnat.

Mais selon le média, les relations assez fraîches entre l’ancien coach de Montpellier et son président Roland Romeyer pourraient menacer l’avenir du coach à la casquette. « Roland Romeyer, chef d’entreprise durant toute sa vie, aime avoir son salarié sous la main. Lui qui passe beaucoup de temps au club attend de ses employés le même dévouement, or Jean-Louis Gasset a pour habitude de rentrer régulièrement à Montpellier quitte à laisser parfois son groupe entre les mains de ses adjoints Printant et Sablé. Une habitude qui passe mal pour Romeyer » explique la radio avant de conclure.

Romeyer pas fan de certaines méthodes de Gasset

« Les caractères trempés des deux hommes peuvent parfois aussi s’entrechoquer sans qu’il n’y ait jamais d’éclats de voix pour autant, sur des choix sportifs par exemple. Romeyer voit en Beric un attaquant idoine pour Saint-Etienne alors que Gasset ne lui donne qu’un temps de jeu limité. Ces petits grincements dans le quotidien de l’ASSE pourraient pousser le président du directoire à réfléchir à l’avenir de Jean Louis Gasset si celui-ci terminait la saison au-delà de la 6ème place ». Autant dire que la fin de saison sera donc guettée avec attention du côté de Saint-Etienne, où un départ de Jean-Louis Gasset est tout sauf impossible.