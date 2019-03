ASSE : Denis Balbir craque et martyrise l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Plutôt du genre à pardonner beaucoup de choses à l'AS Saint-Etienne, qui est son club de coeur, Denis Balbir a cette fois décidé de hausser le ton. Et si le journaliste monte dans les tours, c'est après la défaite des Verts dimanche soir, laquelle a montré selon lui les limites de l'ASSE et surtout démontré que certains joueurs avaient un peu le melon par rapport à ce qu'ils valent vraiment.

Et dans sa chronique pour ButFootballClub, Denis Balbir a lâché les punchlines de gala, montrant ouvertement sa colère et son indignation par rapport à certaines attitudes . « Ces derniers temps, les joueurs parlent beaucoup. Ils se gargarisent de la 4e place, parlent d’Europe, de Ligue des Champions même… Mais parler de C1 avec l’équipe de l’ASSE qu’on voit depuis quelques semaines, c’est une vaste plaisanterie ! Même l’Europa League, cela peut prêter à sourire quand on voir certains matches. Il ne faut pas se voiler la face : Saint-Etienne a une équipe très pauvre dans le jeu. Les Verts ont gagné miraculeusement contre Guingamp et à Dijon. Si au niveau comptable, c’est bien d’être en capacité de gagner ce genre de matchs, ce n’est pas suffisant lorsqu’un grand rendez-vous arrive. On l’a vu à Marseille. On l’a vu lors des ratés à Lille, contre Paris ou Lyon. A chaque gros match, Saint-Etienne déçoit. Il faut arrêter de se voir trop beau. Aujourd’hui, Saint-Etienne est à sa place et peut-être que la dégringolade n’est pas finie. Il y a une remise en questions rapide à avoir, certaines têtes à dégonfler », a expliqué le journaliste de M6. Quelques oreilles vont siffler du côté de l'AS Saint-Etienne.