ASSE : Debuchy le méga deal gagnant-gagnant de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Pour son premier match sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy a été étincelant samedi soir du côté d'Amiens. Auteur de l'ouverture du score de l'ASSE, qui jusque-là dominait mais vendangeait sérieusement, l'ancien joueur d'Arsenal était également impliqué dans le deuxième but des Verts. Et contre toute attente, Mathieu Debuchy a participé à toute la rencontre, semblant affûté comme jamais.

Pour Jean-Louis Gasset, ce début fracassant de Mathieu Debuchy n'est pas réellement une surprise, l'ASSE et le joueur ayant tout à gagner dans cette histoire. « Mathieu fait un départ en fanfare, c’est vrai. Il marque un but et fait une louche qui nous permet de doubler la mise mais je ne suis pas étonné. La seule inquiétude que j’avais, c’était le temps de jeu qu’il était capable d’encaisser. A l’heure de jeu, il m’a fait signe pour me confirmer que tout allait bien. Maintenant, il va falloir être attentif au dosage des entraînements pour ces joueurs en manque de rythme qui viennent de nous rejoindre », a prévenu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, conscient que l'attente va être désormais grande autour de celui qui rêve de réintégrer l'équipe de France pour le Mondial.