ASSE : Bamba pousse le bouchon trop loin, Sainté veut le vendre !

Les semaines passent et un problème en chasse un autre sur le devant de la scène médiatique à l’AS Saint-Etienne.

Acteur majeur du feuilleton de l’été, Jonathan Bamba refait parler de lui dans le Forez. Il faut dire que l’attaquant de 21 n’a toujours pas prolongé son contrat à l’ASSE. Et à en croire les informations de Peuple-Vert, cela n’arrivera pas. En effet, l’ancien attaquant d’Angers et les dirigeants stéphanois n’ont pas trouvé d’accord pour la prolongation de contrat tant attendue depuis plusieurs mois. La raison principale : le salaire exorbitant demandé par Jonathan Bamba, qui réclame 150.000 mensuel pour prolonger son bail dans le Forez.

Pas de nouvelle mise à l'écart, mais...

Un salaire que Roland Romeyer refuse d’accorder au joueur prêté au Paris FC, Saint-Trond et Angers ces dernières saisons. Alors, une nouvelle mise à l’écart est-elle envisageable ? À la vue de la situation sportive du club : non. Jonathan Bamba devrait conserver sa place dans le groupe professionnel de Julien Sablé. Néanmoins, un départ serait d’ores et déjà à l’étude pour le mercato d’hiver. En effet, l’ASSE garde la volonté de ne pas être totalement le dindon de la farce dans cette histoire et pourrait tenter de le vendre à l’étranger pour qu’il ne parte pas libre l’été prochain. De son côté, le joueur ne se précipitera, bien conscient qu’il pourra toucher une grosse prime à la signature en quittant Saint-Etienne libre en fin de saison. Un (énorme) problème de plus à gérer pour une direction stéphanoise qui semble dépassée…