ASSE : Ce gros coup du mercato qui fait saliver Herbin

Dans : ASSE, Mercato.

Recruté dans les ultimes heures du mercato hivernal, Mathieu Debuchy fait déjà l’unanimité à Saint-Etienne. Brillant à Amiens pour sa grande première, l’international français a confirmé avec une prestation solide contre l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard. Dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin s’est félicité de ce recrutement judicieux qui apporte un vrai plus à l’ASSE, au même titre que l’arrivée de Neven Subotic.

« Les Verts comptent désormais des garçons chevronnés comme Subotic et Debuchy. Celui-ci m'avait déjà fait impression contre Amiens. C'est un gars sérieux, très professionnel, qui a de la qualité technique. Il sait se montrer prudent lorsqu'il le faut et s'engager quand l'opportunité se présente » s’est réjoui Robert Herbin, visiblement comblé et convaincu par le mercato hivernal de l’ASSE, qui s’est également attaché les services de M’Vila, Ntep et Subotic. De quoi espérer un maintien sans trembler, ce qui était loin d’être évident en décembre…