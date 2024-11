Un CDD pour Sampaoli, Rennes a trouvé mieux ‍!

Alors que son nom est évoqué avec insistance du côté du Stade Rennais pour prendre la relève de Julien Stéphan, Jorge Sampaoli se contente d'un contrat de huit mois seulement... en attendant mieux ?

La situation actuelle au Stade Rennais est plus que critique. Alors que les investissements lors du mercato estival ont été massifs, avec près de 80 millions d'euros dépensés pour remodeler l'effectif, le rendement sportif a été loin des espérances. Classé 13e de Ligue 1 avec seulement 11 points et deux d'avance sur l'avant-dernière place, le club breton est en grand danger.

À tel point que la direction a pris récemment la décision de se séparer de Julien Stéphan, lequel a dirigé son dernier entraînement à la tête de l'équipe hier, jeudi 7 novembre. Pour le remplacer, Jorge Sampaoli devrait débarquer ce vendredi et signer un contrat courte durée.

Jorge Sampaoli est de plus en plus proche du #StadeRennais. Pour Rennes qui continue son chamboule-tout, le profil et le style du volcanique entraîneur argentin, c’est quasiment du jamais vu #SRFC ⬇️ https://t.co/tMl8P3KgLe