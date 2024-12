L1 ‍: Nantes s'offre un derby irrespirable face à Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

14e journée de Ligue 1

La Beaujoire

Nantes bat Rennes : 1 but à 0

But pour Nantes : Moses Simon (89e)

Rouge pour Rennes : Mikayil Faye (45e+4) et Jorge Sampaoli (90e+7)

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Nantes recevait Rennes à la Beaujoire. Un derby très attendu par deux équipes en difficulté depuis le début de la saison.

Quelques jours après son match nul glané au Parc des Princes face au PSG, le FC Nantes recevait Rennes ce dimanche en Ligue 1. Des Rennais qui avaient eux repris confiance en balayant Saint-Etienne. Ce derby breton, qui pouvait enfin lancer la saison des deux équipes, a été des plus serrés. Lors de la première période, peu de choses à se mettre sous la dent. C'est plus la tension qui a pris le pas sur le spectacle, en atteste le carton rouge reçu directement par Mikayil Faye à quelques minutes de la fin de la première période. Un carton rouge sévère au vu des images et qui finira par porter préjudice aux hommes de Jorge Sampaoli.

Car en seconde période, Rennes, malgré un visage courageux, a beaucoup subi la pression des Canaris. Et alors que les Bretons pensaient tenir le point du match nul, Moses Simon est allé inscrire un but magnifique peu avant le temps additionnel. Décalé sur le côté droit de la surface rennaise, le Nigérian enverra une frappe imparable dans les buts d'un Steve Mandanda spectateur. A noter qu'en toute fin de match, Christopher Wooh a cru égaliser mais le défenseur rennais a malencontreusement touché le ballon de la main. Un but refusé qui a fait sortir Jorge Sampaoli de ses gonds. Expulsé après être rentré sur le terrain, l'Argentin pourrait prendre cher.

Au classement, cette victoire nantaise fait un bien fou aux hommes d'Antoine Kombouaré. Nantes est en effet 13ème (14 points), à égalité de points avec son adversaire du jour, le Stade Rennais (12e).