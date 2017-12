SRFC : Rennes se met la pression avec cette annonce au mercato

Dans : Rennes, Mercato.

Nouveau président exécutif du Stade Rennais, Olivier Letang se sait très attendu à ce poste où il a pris les commandes d’un club breton qui peine éternellement à franchir un cap en Ligue 1, et à se forger un palmarès digne de ce nom. Si l’équipe première va beaucoup mieux ces dernières semaines et remonte au classement, l’ancien directeur sportif adjoint du PSG va devoir plancher sur le marché des transferts hivernal, et notamment en attaque. Mais en défense, un dossier s’alourdit chaque jour qui passe : celui de Joris Gnagnon. Grand espoir du club, l’arrière central a perdu sa place de titulaire ces dernières semaines, et s’il affiche en public un visage collectif, il le prendrait beaucoup moins bien en privé. Alors, un départ dès cet hiver est-il en préparation ?

« Joris Gnagnon sera là en février. On compte énormément sur lui, il n’y a pas d’ambiguïté. J’ai vu les débats, il joue, il joue pas… L’idée, c’est que Joris soit à 200 %. Et à 200 %, on sait qu’il aidera l’équipe », a assuré dans un entretien à Ouest-France Olivier Letang, persuadé que cette mauvaise passe du défenseur ivoirien ne durera pas, et que Gnagnon aura son mot à dire cette saison avec Rennes. A confirmer si des grands d’Europe venaient à taper à la porte cet hiver lors du mercato…