SRFC : Génésio ne voulait pas signer à Rennes !

Dans : Rennes.

Officiellement nommé à la tête du Stade Rennais ce jeudi soir, Bruno Génésio a de grandes ambitions pour son retour en Ligue 1.

Plus d’un an et demi après son départ de l’Olympique Lyonnais, Bruno Génésio est donc de retour en France. Choisi par Florian Maurice, l’entraîneur de 54 ans a signé un contrat jusqu’en 2023 à Rennes. Alors que le club breton sort de quatre défaites de rang en championnat, le successeur de Julien Stéphan ambitionne de relancer le SRFC dans la course à l’Europe.

« Je suis très heureux d’être à Rennes, et d’être déjà au travail car c’est le plus important, le plus urgent. On a passé une bonne partie de la journée avec Florian pour poser les premières décisions et organiser les différentes rencontres que je dois faire au club. Il n’était pas prévu que je reprenne une équipe avant la fin de saison. Le projet sportif et humain a fait que j’ai changé d’avis. Il y a des joueurs de qualité et c’est ce qui a fini de me convaincre. Même si la série est difficile en ce moment, il y a matière à être plus optimiste pour la suite. Il y a une équipe, un effectif et un club très bien organisé, bien structuré avec un projet intéressant. Il faut positiver. On sait qu’une saison est faite de moments difficiles, mais c’est un beau challenge à relever pour tout le monde, de montrer que l’on a du caractère et que l’on est capables de sortir de cette situation. Des objectifs ? Redresser la situation est le plus important dans un premier temps. On verra après s’il y a la possibilité de finir à une place de 5e ou 6e. Encore une fois, j’ai une grande confiance en ce groupe et en ce club. Je tiens à remercier Monsieur Pinault qui a été déterminant dans mon choix au travers de notre rencontre », a expliqué Génésio, qui sait que sa première mission sera difficile, sachant que Rennes a six points de retard sur Lens avec un match en retard.