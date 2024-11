Rudi Garcia à Rennes, « ‍sauf situation de ouf ‍»...

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Pressenti comme le potentiel successeur de Julien Stéphan, en grand danger à Rennes après la gifle reçue à Auxerre (4-0), Rudi Garcia ne devrait pas être l’heureux élu selon les informations de Daniel Riolo.

Julien Stéphan est plus que jamais sur la sellette à Rennes après la lourde défaite infligée par Auxerre ce week-end (4-0). La défaite de trop, peut-être, pour l’ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg, menacé depuis plusieurs semaines. Pour compenser un potentiel départ de Julien Stéphan, le club breton a activé plusieurs pistes et lundi, celles menants à Rudi Garcia et à Igor Tudor étaient évoquées par L’Equipe. En ce qui concerne le technicien croate, il n’y a pas de nouvelle information pour le moment. Cependant, la piste Rudi Garcia a pris du plomb dans l’aile.

Daniel Riolo dément une arrivée de Garcia à Rennes

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a révélé que selon ses informations, l’ex-entraîneur de Lille, Lyon ou encore Marseille ne devrait pas être le futur entraîneur du Stade Rennais. « Sauf extraordinaire, sauf situation de ouf parce qu’il n’y a personne qui veut venir, ça ne sera pas Rudi Garcia. Oui, bien sûr, c’est une information » a simplement lancé le journaliste de l’After Foot, selon qui Rudi Garcia ne sera donc pas le futur entraîneur de Rennes, malgré des liens avec le directeur sportif rennais Frederic Massara. La question est maintenant de savoir si Julien Stéphan aura encore une dernière chance, ou si une autre piste (Igor Tudor ?) est plus avancée, d’où l’information en ce qui concerne la fin du dossier Rudi Garcia.