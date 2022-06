Rennes veut Mandanda mais l'OM complique tout

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Les prestations d'Alfred Gomis ont convaincu le Stade Rennais de lui trouver un remplaçant dans les buts. La priorité des Rennais s'appelle Steve Mandanda. Mais, le recrutement du portier marseillais ne s'annonce pas aisé d'un point de vue contractuel.

Ces dernières années, le Stade Rennais a soufflé le chaud et le froid concernant le poste de gardien de but. Il y a eu du très bon comme Benoît Costil ou Etienne Mendy, parti ensuite à Chelsea. Mais aussi du moins bon comme Tomas Koubek, Dogan Alemdar ou Alfred Gomis. Les deux derniers cités se sont relayés cette saison dans les buts rennais sans vraiment convaincre. Ayant pris trop de buts ou commis quelques erreurs grossières, ils ont peut-être coûté le podium au club breton en fin d'exercice. Gomis est le plus visé par les critiques. Titulaire du poste, son rendement n'est pas à la hauteur du prix de son transfert en 2020, soit 16 millions d'euros payés à Dijon.

Mandanda est lié jusqu'en 2024 avec l'OM

Ainsi, Rennes et son directeur sportif Florian Maurice sont à la recherche d'un gardien de but pour prendre la place d'Alfred Gomis la saison prochaine. Parmi les joueurs suivis, Steve Mandanda est clairement en haut de la liste pour le moment. L'expérimenté portier de 37 ans a le profil parfait tant en terme de qualités que par sa connaissance du haut-niveau, en coupe d'Europe et en Equipe de France. En plus, Mandanda a passé la précédente saison sur le banc des remplaçants, dépassé par Pau Lopez dans la hiérarchie.

Toutefois, ce dossier s'avère compliqué pour Rennes. En effet, selon le journal l'Equipe, les Bretons ont un caillou dans la chaussure avec le contrat de Steve Mandanda à l'OM. Le portier a récemment prolongé jusqu'en juin 2024 avec le club phocéen, salaire à la clé. Cela réduit la marge de manœuvre du Stade Rennais, pas prêt à faire des folies sur le plan financier pour un joueur en fin de carrière. Si cela ne peut aboutir pour Mandanda, il reste d'autres pistes françaises pour Rennes avec Benjamin Lecomte (Monaco), Walter Benitez (Nice) et Matz Sels (Strasbourg).