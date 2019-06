Rennes : Une offre incroyable tombe, Mbaye Niang déjà revendu ?

Dans : Rennes, Mercato.

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison, ce qui a incité le Stade Rennais a levé son option d’achat pour le recruter de manière définitive, Mbaye Niang continue sur sa lancée avec de belles performances à la Coupe d’Afrique des Nations jusqu’à présent. Son avenir à court terme semblait en tout cas tout tracé avec ce transfert validé il y a un mois en provenance du Torino pour 15 ME, et son contrat de cinq ans signé.

Mais tout récemment, un club chinois est venu à l’abordage pour se payer le Sénégalais, et les montants pourraient bien donner le tournis à tout le monde. Ce club encore inconnu a proposé un salaire multiplié par trois pour atteindre les 10 ME annuels, tout en lâchant 25 ME au Stade Rennais, qui ferait ainsi un bénéfice de 10 ME en un mois. Pour le moment, personne n’a répondu à cette double offre XXL, le joueur étant concentré sur la Coupe d’Afrique des Nations. Mais nul doute qu’en attendant, cela a de quoi faire réfléchir.