Rennes s'offre un crack du Barça

C'était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines, le dénouement du dossier semble enfin arriver. D'abord seul en France sur le dossier Mika Faye, le Stade Rennais s'est ensuite heurté à la concurrence du LOSC. Finalement, ce sont bel et bien les Bretons qui vont sortir gagnant de cette course au crack du Barça. Le défenseur gaucher polyvalent de 20 ans va s'engager avec Rennes dès ce vendredi 23 août, annonce Fabrizio Romano.

L'Italien, spécialiste du mercato, affirme que Rennes est tombé d'accord avec le Barça sur les bases d'un transfert d'une valeur de 12 millions d'euros. Sont ajoutés au montant sec 25% à la revente, ainsi qu'une clause de rachat pour le FC Barcelone évaluée à 35 millions d'euros.

🚨🔴⚫️ Rennes agree deal to sign Mika Faye from Barça, here we go!



After official bid submitted last week as revealed, deal done with medical to follow on Friday.



€12m fixed fee, 25% sell-on clause AND key detail: buy back clause for Barça over €35m.



Faye travels tomorrow. pic.twitter.com/alr2urFd5i