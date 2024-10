Rennes recalé après 10 ans, c’est la crise avec les supporters

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Après la victoire difficile contre Le Havre (1-0) vendredi soir, les joueurs du Stade Rennais pensaient savourer avec le traditionnel clapping au Roazhon Park. Mais pour la première fois depuis 10 ans, les supporters particulièrement mécontents ont refusé la célébration.

C’est devenu une tradition à Rennes. Depuis l’initiative de Paul-Georges Ntep après un succès face à Lille (2-0) le 26 octobre 2014, les Rouge et Noir ont toujours fêté leurs victoires au Roazhon Park (hors huis clos) avec un clapping. Mais vendredi dernier, pour la première fois depuis 10 ans, la tradition n’a pas été respectée. Les hommes de Julien Stéphan ont pourtant battu Le Havre à domicile. Mais la prestation du soir n’a pas plu aux supporters. Il faut dire que les Rennais n’ont pas montré grand-chose, si l’on excepte l’éclair du buteur Carlos Andrés Gomez.

Des sifflets venus des tribunes et pas de clapping pour les joueurs après la victoire face au Havre. Rare et symbolisant la situation particulière actuelle.#SRFCHAC #SRFC pic.twitter.com/EtvJLB9tTR — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) October 25, 2024

Des sifflets sont même descendus des tribunes, y compris après la fin de la rencontre. Les joueurs effectuaient l’habituel tour d’honneur et malgré l’hostilité perçue, certains d’entre eux ont tenté de lancer le clapping avant de constater le refus des supporters. Une manière pour les fans d’exprimer leur mécontentement concernant le contenu du match face au Havre, mais pas seulement. Avant ce succès, Rennes restait sur quatre rencontres consécutives sans victoire. D’où la banderole avant le coup d’envoi « Honorer cette ville est votre devoir », et les tensions aperçues ces dernières semaines.

Stéphan comprend les supporters

En plus des appels au départ de l’entraîneur Julien Stéphan, les supporters s’étaient entretenus avec le capitaine et gardien Steve Mandanda après la défaite à domicile contre Monaco (1-2) le 5 octobre. « Il y a des attentes, a réagi le coach rennais vendredi. On n’a peut-être pas répondu à toutes les attentes du public ce soir, en tout cas s’il a réagi comme ça. Il faudra que ça nous motive davantage pour répondre encore mieux à ces attentes. » L’équipe sera encore attendue au tournant à Auxerre dimanche.