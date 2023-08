Rennes et Davinson Sanchez c'est bouilant

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur expérimenté pour renforcer son secteur défensif, le Stade Rennais fait de Davinson Sanchez sa priorité.

Après avoir frappé fort dans le secteur offensif dès le début du mercato en recrutant Ludovic Blas et Enzo Le Fée en provenance de Nantes et de Lorient, le Stade Rennais est entré dans une deuxième phase de son mercato. Le club breton qui veut faire bonne figure en Europa League et qui souhaite accrocher le podium, a misé sur l’expérimenté Nemanja Matic, recruté à l’AS Roma et qui était un titulaire à part entière de José Mourinho. Dans la dernière ligne droite du mercato, Florian Maurice aimerait poursuivre dans cette direction en recrutant un deuxième joueur à très forte expérience en Europe dans le secteur défensif.

D’après les informations de L’Equipe, le club breton a l’ambition de recruter un défenseur central très expérimenté et le nom de Davinson Sanchez revient avec insistance. Du haut de ses 27 ans, le joueur de Tottenham représenterait un renfort de poids pour le Stade Rennais, bien décidé à s’attacher ses services d’ici à vendredi soir. Une première offre estimée à 9 millions d’euros a été envoyée par Florian Maurice aux Spurs.

Tottenham attend entre 10 et 15 ME pour Sanchez

Mais le très exigeant Daniel Levy ne sera pas si facile à convaincre puisque selon le quotidien national, Tottenham attend une offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros pour lâcher le défenseur, en fin de contrat dans un an avec les Spurs. Davinson Sanchez, qui compte près de 150 matchs de Premier League à son actif, ne serait pas contre l’idée d’un départ. Chez les Spurs, il est avant tout remplaçant. Lors des trois premiers matchs de Premier League, il n’a été titulaire qu’à une reprise lors de la première journée avant d’être remplaçant les deux matchs suivants. A Rennes, un rôle bien différent lui est proposé. Celui de taulier défensif en compagnie de Nemanja Matic afin d’encadrer au mieux la jeunesse dorée des Bretons.