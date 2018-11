Rennes : Coup de gueule, embrouille, le début des problèmes pour Ben Arfa ?

Dans : Rennes, Ligue 1.

A moins d’un miracle, le Stade Rennais dira adieu à l’Europa League ce jeudi, à l’occasion de son déplacement à Jablonec.

Seule une victoire en République Tchèque, associée à un résultat favorable dans l’autre match entre Astana et Kiev, permettrait aux troupes de Sabri Lamouchi d’y croire. Mais pour l’heure, l’entraineur du club breton, à la peine en championnat, a aussi d’autres problèmes à régler. Et notamment deux pour le prix d’un avec Hatem Ben Arfa. Arrivé à court de forme, le meneur de jeu n’a pour le moment jamais retrouvé son coup de rein et sa régularité, malgré quelques éclairs. Sorti à Montpellier, l’ancien lyonnais et marseillais n’a pas caché sa grosse frustration dans le vestiaire après la rencontre. Une colère déjà guère appréciée dans un premier temps.

Mais le problème est devenu plus sérieux quand le mardi, un Ben Arfa toujours bougon s’est invectivé avec Benjamin Bourigeaud lors de la séance d’entrainement à huis-clos, annonce L’Equipe. L’ancien international français a été ramené au vestiaire pour mettre fin à la prise de tête et à cette ambiance tendue. L’ancien de Clairefontaine est attendu comme titulaire pour le match de ce jeudi à Jablonec, et après son but à Montpellier, tout le Stade Rennais espère enfin voir sa monter en puissance se confirmer à cette occasion.