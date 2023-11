Officiel ‍: Florian Maurice ne quitte pas Rennes

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Situation tendue mais désormais réglée à Rennes, puisqu’après le départ de Bruno Genesio, il n’y aura pas celui de Florian Maurice. Le torchon brûlait entre les deux hommes, mais la situation semblait également compliquée pour l’ancien buteur de l’équipe de France, de l’OL et de l’OM notamment. Toutefois, ce jeudi, le Stade Rennais a fait savoir que Florian Maurice conservait son poste de directeur technique en accord avec la direction du club breton.

« Je renouvelle ma totale confiance en Florian. Son attachement à l’équipe du Stade Rennais F.C. et sa contribution au projet du club sont très forts. Nous avons mis en place beaucoup de choses dans l’ensemble du secteur sportif depuis son arrivée. Nous sommes très attachés à pérenniser un mode de fonctionnement collégial pour poursuivre le développement du club à tous les niveaux, dans la durée. Aujourd’hui, l’urgence est de redresser les résultats du club en championnat et d’apporter tout le soutien nécessaire à Julien Stéphan, entraîneur que Florian connaît bien et avec lequel il a déjà collaboré. Je sais pouvoir compter sur les qualités et l’engagement de chacun de nos joueurs et de l’ensemble du staff pour y parvenir », a fait savoir Olivier Cloarec, le président du Stade Rennais, qui espère désormais que tout sera en ordre pour le retour du championnat et le match très attendu contre Reims.