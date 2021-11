Mercato : Liverpool à l’assaut d’une pépite de Rennes ?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, la presse anglaise se faisait l’écho d’un intérêt de Liverpool pour l’attaquant de Rennes, Jérémy Doku.

Auteur d’un Euro prometteur avec la Belgique, l’attaquant du Stade Rennais avait tapé dans l’œil de Jürgen Klopp, le manager de Liverpool. Malheureusement pour lui ainsi que pour le club breton, Jérémy Doku n’est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, ce qui a logiquement freiné les ardeurs de Liverpool, qui ne souhaite pas miser gros sur un joueur au physique douteux. C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes.net, les Reds ne sont plus dans l’optique de recruter Jérémy Doku à court terme. En revanche, une autre pépite offensive de Rennes ne laisse pas Liverpool indifférent. A en croire le site spécialisé espagnol, c’est maintenant Kamaldeen Sulemana qui figure dans les radars de Liverpool dans l’optique du prochain mercato estival.

Liverpool, Sulemana plutôt que Doku ?

Recruté pour 15 millions d’euros en provenance de Nordsjaelland cet été, le Ghanéen de 19 ans a déjà marqué 4 buts en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais. S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio, Kamaldeen Sulemana a déjà étalé sa classe et son énorme talent durant ses 14 apparitions en championnat. Ses qualités de percussion ainsi que sa qualité de finition ont tapé dans l’œil de Jürgen Klopp, toujours à la recherche de bons joueurs de rotation pour alterner avec les indiscutables Mohamed Salah et Sadio Mané. En attendant de savoir si Liverpool passera à l’offensive pour Kamaldeen Sulemana cet été ou plus tard, il sera intéressant de connaître les exigences financières du Stade Rennais. Au moment où la famille Pinault a énormément investi -80 millions d’euros l’été dernier-, la tendance n’est pas à brader les meilleurs joueurs. Autrement dit, Liverpool devra casser sa tirelire s’il veut s’offrir Kamaldeen Sulemana lors du prochain mercato…