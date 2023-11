Maurice est cash, il ne voulait pas de Stéphan à Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Après une période de réflexion, Florian Maurice a finalement décidé de rester à Rennes. Le directeur sportif des Rouge et Noir va travailler avec le nouvel entraîneur Julien Stéphan, dont il n’a pas validé la nomination.

Fin du suspense. Dans un entretien accordé à RMC ce jeudi, Florian Maurice a confirmé qu’il ne quitterait pas le Stade Rennais. Le directeur sportif du club breton avait envisagé un départ après le récent changement d’entraîneur. Pour compenser la sortie inattendue de Bruno Genesio, le propriétaire François Pinault a lui-même choisi de récupérer Julien Stéphan, contre l’avis du DS.

🔴 En exclusivité pour RMC, Florian Maurice explique pourquoi il reste à Rennes, après quelques jours de réflexion à la suite du départ de Bruno Genesio.



🎙️ Une interview de Xavier Grimault, pour @Rothensenflamme. Le podcast est disponible 👇https://t.co/OxhSpt6Nv9 pic.twitter.com/6lv4Pn3Xjn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 23, 2023

« Dans une période comme ça où il faut aller vite, où les choix ne sont pas très nombreux, la décision a été faite de manière à ce que le club continue d’avancer, a expliqué Florian Maurice. Derrière, j’ai eu une conversation avec mon actionnaire qui m’a confirmé qu’il souhaitait que je continue avec Julien. Il a le droit de choisir l’entraîneur. Après je m’adapte et je pense que c’est une solution qui était dans les clous. » On parle pourtant de tensions entre les deux hommes pendant leur précédente collaboration à Rennes.

L'aveu de Maurice sur Stéphan

« Je vous mentirais si je vous disais que c’était mon premier choix, a avoué l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais. Maintenant, c’est comme ça, on se doit d’avancer de cette manière-là. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais le travail qu’il a fait ici au Stade Rennais et on va continuer l’aventure ensemble pour relever l’équipe. La chose la plus importante pour le club aujourd’hui est de revenir à un niveau où il doit être. »

« C’est comme avec Bruno. Des désaccords entre un directeur sportif et un entraîneur, il y en a dans tous les clubs, ce n’est pas spécifique à Florian Maurice et Bruno Genesio ou Florian Maurice et Julien Stéphan, c’est spécifique à tous les clubs, a relativisé Florian Maurice. (...) Des différends, on peut en avoir, c’est normal mais ça ne veut pas dire qu’on ne s’entend pas ou qu’on n’est pas sur la même lignée pour faire avancer l’équipe. » Leurs relations seront tout de mêmes suivies de près.