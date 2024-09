Le mercato rennais boosté par N'Golo Kanté

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais a présenté ses recrues ce vendredi, et l'attaquant portugais Jota a souligné à que N'Golo Kanté l'avait dirigé les yeux fermés vers Rennes.

Encore joueur de très bon niveau puisqu’il a brillé pendant les matchs internationaux de septembre avec l’équipe de France, N’Golo Kanté a aussi décidé d’investir dans le football en rachetant le club belge du Royal Excelsior Virton. Une formation de D3 belge qu’il veut faire grandir même s’il n’est pas directement impliqué dans sa gestion quotidienne. Car le milieu de terrain se concentre sur sa saison en Arabie saoudite, où il reste une des stars du championnat au sein de la formation d’Al-Ittihad, où évolue Karim Benzema notamment. S’il a été annoncé de retour en Premier League ou en France, Kanté est resté dans le Golfe cet été. Au contraire de son coéquipier Jota, qui a quitté la formation de Djeddah pour revenir en Europe, lui qui avait brillé au Celtic Glasgow avant son exil saoudien.

La Ligue 1, ça fait encore saliver

L’attaquant portugais a d’ailleurs confié que, s’il avait signé à Rennes pour un transfert qui suscite beaucoup d’intérêt et d’attente en Bretagne, c’est aussi parce que N’Golo Kanté lui avait tout le bien qu’il pensait du projet rennais. « Il y a beaucoup de choses qui font que j’ai signé à Rennes. Déjà, le fait de jouer dans l’un des cinq grands championnats, je pense que c’est l’envie de n’importe quel joueur. Et deuxièmement, le projet du club en soi. Je pense que le Stade Rennais est un super club pour progresser. Il y a beaucoup de talent, l’ambiance est bonne, les équipements aussi. N’Golo Kanté m’avait très bien parlé de Rennes. Je ne regrette pas du tout d’être allé en Arabie saoudite l’année dernière. Je suis fier des décisions que j’ai prises, parce que cela fait la personne que je suis aujourd’hui, et peut-être que je ne serais pas ici si j’avais pris une autre décision », a livré l’attaquant de 25 ans, qui a encore envie de marquer les esprits dans le football européen. Cela tombe bien, les Rouge et Noir piétinent clairement après un premier match convaincant face à l’OL, et ont besoin de renouveau offensif pour retrouver les places européennes en Ligue 1.