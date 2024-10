La famille Pinault muette, le Stade Rennais s’explique

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais est un club français propriété d'une des plus grandes fortunes au monde. Mais la famille Pinault ne dit jamais un mot, et un haut dirigeant du club breton s'en explique.

En attendant de voir Bernard Arnault prendre le pouvoir au Paris FC comme cela semble devoir être le cas dans les semaines à venir, le Stade Rennais reste le club dont le propriétaire est le plus fortuné en France, et de loin. La famille Pinault est à la tête du club breton, qui en fait la fierté familiale même si en avoir la possession n’est pas forcément une bonne affaire financière. Mais François-Henri et son fils François sont des passionnés des « Rouge et Noir » et ils n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour solidifier les projets du club de leur région natale.

Changement de président, Pinault a validé

Néanmoins, si il y a quelques années, le Stade Rennais connaissait une progression rectiligne qui l’a fait passer de club du milieu de tableau à candidat aux places européennes, voire au podium, les récentes saisons sont moins glorieuses. En dépit de moyens importants, les résultats ne sont plus forcément au rendez-vous, à l’image de l’exercice en cours décevant depuis la victoire face à l’OL lors de la 1ère journée. Les mouvements ne touchent pour le moment pas le sportif, puisque Julien Stéphan a été conforté, mais Arnaud Pouille a été introduit comme président à la place d’Olivier Cloarec, ce qui n’est pas anodin.

Malgré ces remous, les propriétaires du Stade Rennais restent muets, et cela peut interpeller tant leur pouvoir est important dans le monde des affaires, tout comme leur volonté de voir le club réussir. Mais ce jeudi, Alban Gréget, président du conseil d’administration du SRFC, a assuré qu’il n’y aurait pas d’interventionnisme venu d’en haut.

« Je suis ici en tant que président du conseil d’administration, donc président non exécutif. C’est mon rôle aussi d’animer les travaux du conseil mais aussi les réflexions sur la direction générale et l’organisation du club. Les Pinault sont eux très engagés, vous le savez, ils suivent de très près. Mais ils ne veulent pas prendre la parole à la place des dirigeants, pour le club. La nomination d’Arnaud Pouille, c’est une discussion qu’on a eu effectivement avec François-Henri Pinault », a reconnu le dirigeant rennais, pour qui tout s’est fait très rapidement une fois que le profil du nouveau président a été identifié. Des changement en coulisses donc, assez discrets même s’ils sont importants, mais qui n’ont pour le moment pas de conséquences sur le terrain.