Joe Rodon rejoint officiellement le Stade Rennais

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a officialisé la venue de Joe Rodon, le défenseur international gallois de Tottenham. Ce dernier est prêté pour une saison avec option d'achat.

« Le défenseur de Tottenham et international gallois de 24 ans Joe Rodon rejoint le Stade Rennais F.C. sous la forme d’un prêt pour une saison, avec option d’achat. C’est un visage qui ne vous est peut-être pas inconnu. Joe Rodon était en effet titulaire lors du point pris par son équipe au Roazhon Park il y a un peu moins d’un an en Conference League (2-2). Né et formé à Swansea, le défenseur d’1m93, a gravi une à une les étapes avant de découvrir la Premier League en 2020. À l’issue de sa formation, il a été prêté six mois en quatrième division anglaise, à Cheltenham. De retour à Swansea, il gagne sa place dans l’axe, et joue 52 matchs en un peu plus de deux saisons en deuxième division anglaise. Son physique imposant et son « fighting spirit » sont alors remarqués par Tottenham en octobre 2020 et il dispute, toutes compétitions confondues, 24 matchs avec les Spurs. Désireux de jouer l’Europe, en vue notamment de la prochaine Coupe du Monde, Joe Rodon va retrouver l’ambiance des bords de Vilaine, et un air celte qu’il connaît très bien, celui du Bro gozh ma zadoù, le même que l’hymne gallois », explique le Stade Rennais.