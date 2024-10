Il règle ses comptes ‍: « ‍Rennes m’a pris pour un con ‍»

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 34 ans, Yann M’Vila a fait son grand retour en France. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais, convaincu par le projet porté par Kylian Mbappé, a rejoint le Stade Malherbe de Caen.

L’ancien international tricolore (22 sélections) a profité de son retour sur les pelouses françaises pour régler ses comptes… avec le Stade Rennais. Dans les colonnes du journal Ouest-France, Yann M’Vila a taclé le club breton, qu’il accuse de ne pas l'avoir aidé en 2015, après son prêt non concluant du côté de l’Inter Milan. « Quand je parle de Rennes, je parle au passé » lance d’abord le milieu de terrain de Caen, très offensif au sujet du Stade Rennais, avant de poursuivre.

« Lorsque j’étais dans la galère et que je leur ai demandé de l’aide, le club n’était pas là. Je ne sais même pas si dans les années à venir, un mec jouant pour le Stade Rennais fera 22 sélections internationales pour Rennes. J’aurais pu aller à la guerre avec ce club pour partir. Mais j’étais bien et par fidélité je suis resté. Lorsque j’essaie de revenir juste pour m’entraîner avec le club, on me refuse toutes les portes » regrette Yann M’Vila, qui aurait aimé que le Stade Rennais vienne en aide à l’un de ses anciens joueurs. Pour appuyer son propos, l’ancien joueur de l’Equipe de France prend l’exemple de son club actuel, le Stade Malherbe de Caen.

Yann M'Vila en veut au Stade Rennais

En effet, le club normand a pris la décision d’aider son ancien joueur Alexis Beka Beka, actuellement sans club après une phase très difficile sur le plan personnel, en l’accueillant à l’entraînement. « À l’inverse, c’est très fort ce que fait Caen, en aidant Alexis Beka Beka à se relancer. C’est un geste très fort d’aider quelqu’un qui ne va pas bien. Moi, Rennes m’a pris un petit peu pour un con » regrette Yann M’Vila, qui garde donc un très mauvais souvenir du club breton et qui déplore que le Stade Rennais ne lui soit pas venu en aide lorsqu’il en avait besoin, malgré tout ce que M’Vila a fait pour les Rouge et Noir. Un règlement de comptes qui ne manquera pas de faire réagir les supporters du Stade Rennais, dont l'aventure commune avec l'ancien stéphanois s'était très mal terminée. Une triste histoire pour le milieu, lancé à 19 ans par Frédéric Antonetti à l’époque et qui s’était rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ce qui lui a ouvert ensuite les portes de l’Equipe de France avec Laurent Blanc.