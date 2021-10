Genesio fait tomber le PSG et rend hommage à l’OL

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Avant le derby de ce dimanche soir, Bruno Genesio a tout pour pouvoir suivre confortablement ce match phare. Son équipe a disposé 2-0 du PSG sans que les stars parisiennes puissent se mettre en évidence. Rennes se replace et l’entraineur breton savoure forcément cette victoire. Suiveur attentif de son ancienne équipe lyonnaise, Bruno Genesio a même rendu hommage au travail de Peter Bosz, qui aurait selon lui mérité d’être le premier à terrasser le PSG après le match du Parc des Princes remporté de justesse par les Parisiens le mois dernier.

« On a fait le match qu'il fallait, avec tout ce qu'il faut pour battre cette équipe : de l'envie, de la solidarité, une faculté à faire beaucoup d'efforts. On a rajouté du jeu, du pressing et aussi une part de réussite qui nous avait manqué. Le tournant du match, c'est le coup franc de Messi sur la barre, ça aurait changé beaucoup de choses. On peut parler d'exploit, même si on croyait qu'on était capables de le faire. On avait vu des bonnes choses ces dernières semaines. Et faire ça deux jours et demi après un match de Coupe d'Europe, ça montre qu'il y a de la qualité. Et on finit avec encore beaucoup de jeunes sur le terrain, ça montre qu'on a de la ressource. Il y a une équipe type qui se dégage un peu, mais on aura besoin de tout le monde. Peter Bosz aurait mérité d'être le premier entraineur à faire tomber le PSG il y a deux semaines », a glissé Bruno Genesio, qui a confirmé qu’il serait bien devant sa télévision ce dimanche soir pour suivre le derby entre l’OL et l’ASSE.