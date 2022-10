Désiré Doué enflamme Rennes, Genesio sort l’extincteur

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Régulièrement utilisé par Bruno Genesio depuis le début de la saison, Désiré Doué a inscrit le but de la victoire pour Rennes jeudi face à Kiev.

L’audace et le talent de Désiré Doué ont permis à Rennes de l’emporter dans les dernières minutes, jeudi soir face au Dynamo Kiev, lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’Europa League. Virevoltant et adroit face aux buts, l’attaquant de 17 ans a permis aux Rennais de faire un grand pas vers la qualification. Après la rencontre, Bruno Genesio a été invité à s’exprimer au sujet de sa pépite Désiré Doué. Et si l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais apprécie les qualités de son feu follet, Bruno Genesio a également sorti l’extincteur alors que supporters et observateurs s’enflamment sur le nouveau crack du Stade Rennais. Et pour cause, aux yeux de son entraîneur, Désiré Doué va encore devoir s’améliorer dans bien des domaines s’il veut prétendre à une place de titulaire dans un club visant le top 5 en Ligue 1.

Genesio encore très mesuré sur Désiré Doué

« Il va falloir qu'il s'améliore sur ses choix, très vite, parce que ce n'est pas la première fois » a tancé Bruno Genesio en conférence de presse au sujet de Désiré Doué, qui oublie un peu trop souvent de jouer avec les autres et de revenir défendre. Conscient de la marge de progression de son jeune attaquant, l’entraîneur du Stade Rennais l’a tout de même félicité après son but victorieux contre le Dynamo Kiev en Europa League. « Il a du caractère et une grande confiance en lui, ce qui lui a permis d'aller chercher ce ballon pour marquer ce but. C'est un très jeune joueur, mais faire ce qu'il fait depuis quelques temps, à son âge, montre un potentiel de très haut niveau » s’est félicité Bruno Genesio, qui va maintenant attendre un comportement moins hautain et plus humble sur le terrain après une exposition très précoce, comme Eduardo Camavinga avant lui. Utilisé à 10 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Désiré Doué (17 ans) est sous contrat professionnel jusqu’en juin 2024 avec Rennes.