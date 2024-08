Bientôt 10 recrues à Rennes, Massara ne s’arrête plus

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Nommé directeur sportif du Stade Rennais en juin dernier, Frederic Massara s’active pour son premier mercato chez les Rouge et Noir. Le dirigeant a déjà enregistré neuf arrivées et prépare la venue d'un dixième renfort dans les prochains jours.

Au Stade Rennais, la dixième place de Ligue 1 obtenue la saison dernière passe mal. D’où la vive réaction sur le marché des transferts. Le mercato estival ne fermera ses portes que dans deux semaines et le club breton a déjà accueilli huit recrues. Ou plutôt neuf depuis quelques heures. La liste vient effectivement de s'allonger puisque le pensionnaire du Roazhon Park a bien confirmé l’arrivée du Colombien Andres Gomez (21 ans).

Fabricio Bruno en approche

L’entraîneur des Rouge et Noir Julien Stéphan indiquait vendredi en conférence de presse que l’ailier du Real Salt Lake City (Major League Soccer) était présent à Rennes depuis trois jours, et qu’il restait seulement des détails à régler avant sa signature. Ce nouveau renfort n'a pas signé assez vite pour apparaître sur la feuille de match contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Pas plus que Fabricio Bruno (28 ans). Alors que le deal avec Flamengo semblait prendre la mauvaise direction, le journaliste Fabrizio Romano laisse entendre que Rennes devrait rapidement conclure le transfert du défenseur central.

Aux dernières nouvelles, on évoquait une opération à 13,5 millions d’euros, plus 1,5 million d’euros en bonus. Le Brésilien pourrait donc devenir la dixième recrue attirée par le nouveau directeur sportif Frederic Massara, en attendant les suivantes. Toujours pour sa charnière centrale, Rennes se rapproche d’un accord avec le FC Barcelone (10 M€, plus 5 M€ en bonus) pour le transfert du Sénégalais Mikayil Faye (20 ans). Et discute avec l’ancien milieu du LOSC André Gomes (31 ans), libre de tout contrat et potentiel successeur d’un Benjamin Bourigeaud annoncé au Qatar.