66 millions d'euros, la grande fierté du Stade Rennais

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Si le Stade Rennais a longtemps été considéré comme une équipe discrète de la Ligue 1, le club breton est désormais un modèle de gestion économique avec des belles plus-values réalisées lors du mercato. Florian Maurice s'est confié sur sa plus grande fierté.

Responsable de la cellule du recrutement à l'OL, sous les ordres de Rémi Garde, Florian Maurice est désormais le directeur sportif du Stade Rennais depuis 2020. Un métier passionnant mais également éreintant, avec de lourds choix à effectuer. L'ancien attaquant, passé notamment par le PSG, l'OM et Lyon, s'est exprimé à l'occasion d'un entretien avec Ouest France où il est revenu sur l'arrivée de Jérémy Doku, qu'il considère comme sa plus grande fierté. « J’ai plein de satisfactions en fait, c’est difficile à dire mais je suis content pour Jérémy Doku. Il a eu plein de déboires, ça a été difficile, il a fallu se bagarrer, il a fallu lutter, il a lutté et au final, il arrive ce qui doit lui arriver. Et quand je le prends, j’imagine ce qui va se passer, j’imagine ça » a avoué le dirigeant de 49 ans, qui a évidemment évoqué la belle vente du Belge vers Manchester City. Une vente difficile à négocier mais qui reste un accomplissement personnel important à ses yeux.

Manchester City et 66 ME, c'est impossible à refuser

« Franchement je m’attendais ça, j’espérais ça, mon propriétaire voulait plus, mais pour moi c’est quelque chose de réussi, c’est un mec qui est venu, qui a joué pendant trois ans avec des périodes très difficiles, des blessures. Mais il n’a pas lâché, on ne l’a pas lâché et au final il nous fait six mois qui correspondent à ce qu’on attend de lui et derrière il se passe un truc assez incroyable, à deux ans du terme du contrat où c’est toujours le moment pour faire quelque chose. Alors oui, tu peux résister en disant tu es sous contrat, tu restes là, mais dans quel état tu récupères ton joueur sur l’année qui arrive et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et puis c’est des opportunités que tu ne peux pas laisser passer. 66 millions ! Ce n’est pas Nottingham Forest qui arrive, c’est Manchester City » a ajouté le directeur sportif rennais, qui garde une affection particulière envers l'ailier de 21 ans, qui s'éclate aujourd'hui en Premier League sous la houlette de Pep Guardiola. Doku aura donc rapporté près de 40 millions d'euros de plus-value au Stade Rennais, grâce à cette négociation réussie de Florian Maurice.