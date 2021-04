Mercato : Boulaye Dia avec Osimhen, Naples est chaud

Dans : Reims.

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, Boulaye Dia est de loin le joueur clé du Stade de Reims.

Déjà excellent la saison dernière, l’attaquant sénégalais de 24 ans a confirmé son très bon niveau en Ligue 1. A un an de la fin de son contrat avec le Stade de Reims (juin 2022), Boulaye Dia est un candidat logique à un départ lors du prochain mercato. L’été dernier, l’Olympique de Marseille s’était renseigné pour recruter Boulaye Dia, mais l’opération ne s’était finalement pas concrétisée. Le natif d’Oyonnax se dirige maintenant davantage vers un départ à l’étranger et selon les informations de la BBC, un top club européen s’est positionné pour recruter l’avant-centre de 24 ans.

Un an après avoir cassé sa tirelire pour arracher Victor Osimhen au LOSC, Naples est sur les rangs pour s’offrir Boulaye Dia en provenance du Stade de Reims. Et pour cause, la formation d’Aurelio De Laurentiis n’a pas compensé numériquement le départ d’un certain Arkadiusz Milik, transféré au mois de janvier à Marseille. Les dirigeants napolitains apprécient le profil et la polyvalence de Boulaye Dia, capable d’évoluer dans l’axe mais également sur un côté, comme cela fût notamment le cas la semaine dernière lors du match entre l’OM et Reims au stade Auguste-Delaune (1-3). Le média croit savoir que West Ham et la Fiorentina sont également intéressés par Boulaye Dia, dont le prix était situé aux alentours de 15 ME l’été dernier. Son contrat arrivant à échéance dans un an, le Sénégalais pourrait désormais être accessible pour une somme plus raisonnable…