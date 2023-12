Rennes, Lyon, Swansea, Will Still met le feu avant Noël

Dans : Reims.

Par Mehdi Lunay

8e de Ligue 1 avec Reims, Will Still séduit beaucoup de monde en France. Mais, c'est aussi le cas outre-Manche puisque plusieurs formations voudraient en faire leur manager. Après Sunderland, c'est Swansea qui est annoncé sur les rangs pour le Belge.

Il y a un an, Will Still était l'entraîneur intérimaire sans diplôme du Stade de Reims. Aujourd'hui, il semble être son meilleur atout. Le Belge confirme son bon travail de la saison passée (19 matchs sans défaite d'octobre 2022 à mars 2023) en réussissant à hisser le club champenois à la 8e place de Ligue 1 à la trêve. Reims est à hauteur des places européennes et à seulement 5 petits points d'une place en barrage de Ligue des champions. De quoi affoler le marché européen concernant Will Still. L'entraîneur belge a été annoncé du côté de Sunderland dernièrement même s'il a démenti vouloir rejoindre le club de Championship. Michael Beale a finalement été nommé chez les Black Cats mais le répit sera court pour Reims.

Will Still avoue enfin ses envies d'Angleterre

En effet, un autre club de Championship a besoin d'un manager en ce moment : Swansea. Le club gallois s'est renseigné auprès de Will Still. Une rumeur ? Non, c'est l'intéressé lui-même qui a révélé cette information dans le quotidien belge Het Nieuwsblad. Il en a profité pour donner tous les clubs l'ayant approché depuis le début de saison, Sunderland compris. « N'est-ce pas normal dans le monde du football ? Sunderland n'était certainement pas le premier club à manifester un intérêt concret pour moi. […] Depuis le début de cette saison, Stoke, Swansea, Lyon, Rennes et plein d'autres clubs m'ont contacté », a t-il lâché.

Succescoach Will Still blijft dan toch bij Stade Reims: “Maar mijn volgende club zal hoogstwaarschijnlijk in Engeland zijn” https://t.co/6TEXuqRnzn pic.twitter.com/KGBEWzacDm — Nieuwsblad Sport (@nieuwsbladsport) December 22, 2023

Surtout, il a fait une confidence sérieuse pour son futur : il rêve bien d'entraîner en Angleterre très prochainement. « Mon prochain club sera très probablement en Angleterre, oui. C'est ce que j'ai en tête », a t-il indiqué. Un aveu qui décevra les fans rémois mais quoi de plus logique pour Still. Ce belge, fils d'Anglais installés en Belgique, est un fan absolu de West Ham depuis sa plus tendre enfance. Son forfait Eurostar risque de grimper dans les prochains mois et sa petite amie n'aura rien à voir là-dedans.