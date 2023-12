L1 ‍: Le plan de Will Still s'écroule, il reste à Reims

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Will Still joue un double jeu étonnant avec le Stade de Reims, en affirmant à ses dirigeants qu’il ne veut pas partir tout en se vendant parallèlement au club de Sunderland, actuel 6e de Championship en Angleterre.

Un changement d’entraîneur imprévu au Stade de Reims ? Contre toute attente, Will Still tente de rafler le poste à Sunderland, qui vient de virer Tony Mowbray. A en croire les informations de plusieurs médias, l’entraîneur de Reims a lui-même contacté les dirigeants de Sunderland le mardi 5 décembre par l’intermédiaire de son agent… avant de s’entretenir physiquement avec l’état-major du club britannique lundi à Londres. Un rendez-vous dans la plus grande discrétion qui laisse penser que Will Still est à un pas de devenir le nouvel entraîneur de Sunderland, mais ce n’est pas le cas selon Foot Mercato.

Will Still réfléchit à dire oui à Sunderland ! https://t.co/In3FvArVgf — Foot01.com (@Foot01_com) December 12, 2023

Et pour cause, le média dévoile que l’entraîneur de Reims n’est pas le n°1 sur la short-list de Sunderland, qui laisse pour l’instant sa chance à l’intérimaire Mike Dodds d’autant que celui-ci vient de gagner contre West Bromwich Albion puis Leeds, respectivement 2e et 5e de Championship. De plus, Sunderland n’a pas l’intention de payer pour son futur entraîneur et privilégie donc le recrutement d’un coach libre de tout contrat. Enfin, le Stade de Reims a fermement indiqué à son entraîneur qu’il ne pouvait pas quitter le club champenois comme bon lui semble et qu’un départ avant la fin de la saison n’était pas envisageable ne serait-ce qu’une seconde. Autant dire que le plan de Will Still est sur le point de s’effondrer à tel point qu’il semble aujourd’hui totalement loufoque de l’imaginer quitter le Stade de Reims en cours de saison. Ses joueurs risquent néanmoins de l’avoir mauvaise en apprenant que dans le plus grand des secrets, leur entraîneur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour quitter Reims afin de signer dans un club de D2 en Angleterre.