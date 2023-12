Reims ‍: Letexier confirme sa petite blague à Will Still

Dans : Reims.

Par Claude Dautel

Après le match Lens-Reims, Will Still s'était plaint de l'attitude de l'arbitre qui l'avait chambré sur les rumeurs qui envoyaient l'entraîneur rémois en Angleterre. François Letexier a confirmé avoir taquiné Will Still.

« Qu’est-ce qu’il m’a dit lorsque je me suis plains de l’arbitrage ? Il m’a dit : ça ira mieux en Angleterre ou quelque chose comme ça, je ne trouvais pas ça très approprié, c’est inintéressant ». Après la défaite de son équipe à Bollaert, l'entraîneur du Stade de Reims avait regretté le comportement de l'arbitre du match. Ce dimanche, répondant à L'Equipe, François Letexier a confirmé avoir parlé au coach des rumeurs qui envoient Will Still de l'autre côté de la Manche, mais sur le ton de la boutade.

#WillStill s’est plaint de l’arbitrage auprès de François Letexier après match ce soir . Selon l’entraîneur reimois , l’arbitre lui a rétorqué : « ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en Angleterre ». Furieux, Will Still considère ses propos déplacés #RCLSDR @CanalplusFoot — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) December 16, 2023

Répondant au quotidien sportif, l'arbitre de Lens-Reims a voulu relativiser tout cela. « Je lui ai simplement dit, à la fin du match : ''Peut-être bonne continuation en Angleterre alors''. Cela se voulait léger, avec le sourire et sans aucune intention malsaine. Il l'a mal interprété, j'y vois sûrement de la frustration, mais l'essentiel est ailleurs », a expliqué François Letexier. On ne pourra pas reprocher à l'arbitre d'avoir rapidement réagi à ce début de polémique, même si tout cela n'est pas bien grave.