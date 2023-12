L1 ‍: Reims tremble, Will Still fait sensation en Angleterre

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Cinquième de Ligue 1, le Stade de Reims pourrait bientôt être attaqué pour son entraîneur Will Still, qui jouit d’une excellente cote en Europe.

Aux manettes du Stade de Reims depuis octobre 2022, Will Still a surpris tout le monde en s’imposant comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Très vite après sa nomination, le jeune entraîneur de 30 ans a obtenu de très bons résultats en faisant pratiquer à son équipe un jeu attractif. La saison 2023-2024 est celle de la confirmation pour le Belge, qui a placé le Stade de Reims aux portes des places qualificatives en Ligue des Champions en ce début du mois décembre avec une belle 5e place. Tout roule comme sur des roulettes pour Reims, dont les dirigeants vont néanmoins devoir se méfier de la très belle cote de Will Still en Europe.

📸 #WallpaperWednesday | 𝘋𝘳𝘰𝘱 3



📲 À votre demande, 3 rémois à l'honneur cette semaine : Will Still, Junya Ito et Yehvann Diouf 🤝#TeamSDR ❤️🤍 pic.twitter.com/ig2mx12oSv — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 28, 2023

Car d’après les informations du Guardian, le coach rémois commence à se faire un nom Outre-Manche à tel point que Sunderland a coché le nom de Will Still pour succéder à Tony Mowbray, limogé il y a quelques jours. Les Black Cats apprécient beaucoup le profil jeune et moderne du coach de Reims et pourraient tenter une approche qui risque de fortement déplaire au président Jean-Pierre Caillot, lequel a pris des risques en confiant son équipe à Will Still il y a un an et qui n’a sans doute pas l’intention de le perdre maintenant qu’il fait l’unanimité. Reste maintenant à voir si une potentielle offre de Sunderland, actuel neuvième de D2 anglaise, est de nature à intéresser le natif de Braine-l'Alleud.