Ancelotti en Ligue 1, Reims insiste

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade de Reims fait partie des clubs de Ligue 1 qui vont devoir se trouver un nouvel entraineur. Si le profil de Luka Elsner plait au club champenois, c'est aussi le cas d'un entraineur... du Real Madrid.

Le Stade de Reims a fait le travail en Ligue 1 cette saison mais n'aura pas su vraiment répéter ses exploits de l'exercice précédent. Will Still était en fin de cycle et a même quitté le club il y a quelques semaines. Le Belge a laissé une place qui doit être reprise prochainement. Et du beau monde devrait débarquer en Champagne. En effet, le nom de Luka Elsner revient avec insistance. Mais l'entraîneur du Havre n'est pas le seul à intéresser le Stade de Reims. Le club français veut en effet tenter sa chance en Espagne et plus particulièrement au Real Madrid.

Une piste séduisante pour Reims et la Ligue 1

Selon les informations de RMC, le Stade de Reims a passé ces dernières heures la seconde sur Davide Ancelotti, entraineur adjoint de Carlo Ancelotti chez les Merengue. Les négociations devraient s’intensifier après la finale de la Ligue des Champions. Le fils de Carlo Ancelotti a une très bonne réputation et il pourrait enfin s'exprimer dans une équipe en tant qu'entraîneur principal. A 34 ans, Davide Ancelotti prendrait donc la succession de Will Still, également entraineur trentenaire. Une continuité au Stade de Reims qui a le mérite d'exister. Davide Ancelotti pourrait en plus prendre des conseils auprès de son père. En plus de tout rafler avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a déjà entraîné en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. Nul doute que la possibilité d'évoluer avec un Ancelotti serait aussi un atout de poids pour attirer des joueurs jeunes et de qualité. L'Italien pourrait piocher au Real Madrid chez les joueurs en manque de temps de jeu ou dans l'académie.