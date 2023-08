Officiel ‍: Mohamed Daramy signe à Reims pour 15 ME

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Gros coup pour le Stade de Reims sur le marché des transferts avec la signature de Mohamed Daramy en provenance de l’Ajax pour 15 millions d’euros.

Courtisé par plusieurs clubs de Premier League dont Burnley, Mohamed Daramy va finalement poursuivre sa carrière au Stade de Reims. L’ailier de 21 ans s’est officiellement engagé ce vendredi soir en faveur du club champenois, qui a déboursé près de 15 millions d’euros pour le recruter à l’Ajax Amsterdam.

« Mohamed a un profil différent et complémentaire de nos autres joueurs offensifs. Par sa vitesse, son sens de la percussion et sa variété de dribbles, il apportera de la diversité sur le front de l'attaque. Il a toutes les qualités pour s'épanouir dans un club qui a déjà montré son savoir-faire en matière d'accompagnement et de développement de jeunes talents » a commenté Pol-Edouard Caillot, directeur sportif du club de Reims, sur le site officiel des Champenois.