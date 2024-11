Gabriel Moscardo, Reims fait une promesse au PSG

Dans : Reims.

Recruté par le PSG au Brésil pour 20 millions d’euros, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims cette saison. Mais le jeune milieu de terrain de 19 ans n’a pas encore joué le moindre match en Champagne.

Gabriel Moscardo est un joueur sur lequel le Paris Saint-Germain fonde beaucoup d’espoirs à long terme. La preuve, le club de la capitale n’a pas hésité à payer 20 millions d’euros pour le recruter aux Corinthians, avant de le prêter au club brésilien l’an passé puis au Stade de Reims pour la saison 2024-2025. L’international espoirs brésilien est décrit comme un milieu défensif très technique, dont le profil a tout pour plaire à Luis Enrique. Mais l’entraîneur espagnol du PSG observe sans doute avec beaucoup de déception le prêt de son joueur au Stade de Reims, où il n’a pas encore joué depuis le début de la saison.

Adaptation difficile pour Gabriel Moscardo à Reims

Une déception que peut comprendre le coach rémois Luka Elsner, lequel a justifié le temps de jeu inexistant de Gabriel Moscardo dans les colonnes de L’Union. Confiant d’abord que le joueur avait été blessé, le coach de Reims rassure le PSG sur l’utilisation du milieu de terrain brésilien pour les semaines à venir. « Il est dans la concurrence. Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir fait vraiment de préparation, et il y a aussi un côté adaptation à la Ligue 1 et à l’intensité des duels » a d’abord expliqué l’ancien coach du Havre, avant de poursuivre sur une note d’optimisme.

« Même s’il n’est pas encore apparu, il représente aujourd’hui une ressource pour le club. Il évolue, et on espère rapidement pouvoir le mettre en situation de montrer toute l’étendue de son talent. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça » a assuré Luka Elsner, convaincu que Gabriel Moscardo va monter en puissance et que le milieu de terrain brésilien du Paris Saint-Germain bénéficiera d’un temps de jeu plus conséquent dans les semaines et les mois à venir. Luis Campos et Luis Enrique l’espèrent aussi, afin de voir ce que le joueur a dans le ventre pour être fixé sur son avenir au PSG.